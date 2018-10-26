Мужчина на экскаваторе задавил свою двухлетнюю дочь в Алматы

Происшествия
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Фото ©"Территория происшествий" на телеканале СТВ
В Алматы отец на экскаваторе задавил свою дочь, сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на программу "Территория происшествий" на телеканале СТВ.

Наезд со смертельным исходом произошел в микрорайоне Кольсай по улице Школьная. Двухлетняя девочка играла около экскаватора. В этот момент ее отец сел за руль. Не заметив ребенка, он его задавил.

От полученных травм девочка скончалась до приезда скорой помощи. На месте работает полиция для выяснения обстоятельств.


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