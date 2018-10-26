Мужчина на экскаваторе задавил свою двухлетнюю дочь в Алматы

Фото ©"Территория происшествий" на телеканале СТВ
В Алматы отец на экскаваторе задавил свою дочь, сообщает Тengrinews.kz
со ссылкой на программу "Территория происшествий" на телеканале СТВ.
Наезд со смертельным исходом произошел в микрорайоне Кольсай по улице Школьная. Двухлетняя девочка играла около экскаватора. В этот момент ее отец сел за руль. Не заметив ребенка, он его задавил.
От полученных травм девочка скончалась до приезда скорой помощи. На месте работает полиция для выяснения обстоятельств.