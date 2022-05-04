Фото: Ktk.kz
Происшествия
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области

В Ордабасинском районе Туркестанской области семейная ссора обернулась трагедией. Мужчина избил супругу, от полученных травм многодетная мать скончалась на месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Инцидент произошел поздней ночью. В полицию заявила несовершеннолетняя дочь погибшей.

«Данный факт зарегистрировали в Ордабасинском РОП по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство». Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизы. Подозреваемый признался в содеянном. Следствием проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ДП Туркестанской области.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый — житель Ордабасинского района, на профилактическом учете в отделе полиции не состоял. Каких-либо заявлений или жалоб на шум от соседей или родственников до этого дня не поступало.

Представители акимата и руководство отдела полиции встретились с родственниками и провели разъяснительную беседу.

Родители обоих супругов заверили, что возьмут четырех несовершеннолетних детей под свою защиту. Также детям оказана психологическая помощь.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Каждому – по заслугам
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Равнение на улучшения
«Покрывало» для пашни
Их жизнь достойна подражания
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Новый уровень качества и открытости
Закон Республики Казахстан
Телефонный разговор
С учетом глобальных трендов
Все работы хороши
Праздничный график Президента
Закон Республики Казахстан
Очистить и оцифровать
Намечено построить ОРЦ
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Происшествия
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылск…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Сообщения о голодающих пожарных прокомментировали в ДЧС Вос…
Происшествия , Видеогалерея
Момент получения взяток командиром роты МПС попал на видео …
Происшествия , Общество
Пытался захватить телевышку "Кок Тобе" – о задержании подоз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]