Мужчина напал и ограбил карагандинку в её квартире

Злоумышленник прижал к лицу пенсионерки тряпку, пропитанную каким-то веществом, так женщина сразу потеряла сознание.

Фото: Kazpravda.kz

Дерзкое разбойное нападение на пенсионерку раскрыли в Караганде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, около 16.00 часов в Центр оперативного управления УП Караганды поступило сообщение, что в многоэтажном доме по улице Ержанова произошло разбойное нападение.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа в составе сотрудников ДП Карагандинской области и УП города. Потерпевшей оказалась 77-летняя пенсионерка.

Выяснилось, что с женщиной через домофон связался неизвестный, представившийся мастером по установке подъездных видеокамер. Ничего не подозревая, она открыла незнакомцу дверь квартиры. Злоумышленник, применив силу, прижал к лицу пенсионерки тряпку, пропитанную каким-то веществом, так женщина сразу потеряла сознание.

Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевший, преступник похитил из ее квартиры 7 млн тенге и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 9 млн тенге.

"С целью раскрытия данного тяжкого преступления был ориентирован весь личный состав подразделений ДП области. В ходе проведения мероприятий установили 25-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 192 части 4 УК РК "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Подозреваемый взят под стражу", – рассказал заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Санкция данной статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавил он.