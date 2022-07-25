Мужчина напал на девочку в Караганде

В Караганде задержан мужчина, напавший на ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление от 51-летнего жителя города. Он сообщил, что вчера, 24 июля, около 19.00 часов неизвестный схватил за руку его 13-летнюю дочь, затащил в кусты и попытался совершить сексуальное насилие. Но после криков девочки и окружающих злоумышленник отпустил ребенка и скрылся.

На место происшествия первыми прибыли участковые инспекторы полиции. С целью установления личности подозреваемого и его задержания, они начали отрабатывать кварталы, прилегающие к месту происшествия. В ходе тщательной проверки, в одном из дворов по "горячим следам" они задержали подозреваемого – 36-летнего мужчину.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 121 части 4 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней". В соответствии с санкцией данной статьи злоумышленнику грозит 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.