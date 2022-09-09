Мужчина напал на девочку в Усть-Каменогорске. Ведется расследование

В городе Усть-Каменогорске было совершено нападение на ребенка. Полиция ведет расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Камера зафиксировала, как девочка заходит в подъезд, а следом за ней мужчина, который через некоторое время стремглав убегает с места происшествия.

Как проинформировали в Департаменте полиции ВКО, по инциденту проведена проверка. Личность мужчины установлена, им является 37-летний житель города, который доставлен в управление полиции Усть-Каменогорска для проведения следственных действий.

В настоящее время факт зарегистрирован в установленном порядке, проводится досудебное расследование.