Мужчина насмерть сбил жителя Нур-Султана, а затем снова попал в ДТП, скрываясь с места

Закон и Порядок
Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Нур-Султане пьяный водитель, совершив смертельный наезд на пешехода, скрылся с места происшествия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

"6 октября в 21:19 пьяный водитель, управляя автомашиной марки "Chance", следуя по улице Кекилбаева, на пересечении с улицей Кайсенова выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода. Пешеход – 28-летний мужчина – переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

"Скрываясь с места ДТП, водитель в 21:22 допустил столкновение с автомашиной марки "Lexus", которая стояла на пересечении улиц. Пьяный водитель, бросив свой автомобиль, скрылся в пешем порядке с места происшествия", – продолжили в Департаменте полиции.

Отмечается, что пассажир автомашины "Lexus", которая находится в положении, была доставлена в больницу и после осмотра отпущена домой.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий 23-летний пьяный водитель задержан полицейскими. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. По данному факту проводится расследование. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания", – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что за 9 месяцев текущего года по вине пьяных водителей в столице зарегистрировано 14 ДТП, за аналогичный период 2019 года – 7. В результате ДТП погиб 1 человек, травмирован еще 21 человек.

"Количество дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей растет. Особенно прискорбно, когда в результате происшествия погибают или получают увечья невинные люди. Предупреждение аварийности по вине нетрезвых водителей остается приоритетной задачей столичной полиции. Проводятся ежедневный надзор за дорожным движением и рейдовые мероприятия по пресечению фактов вождения в нетрезвом виде", – отметил начальник столичной полиции Ержан Саденов.

Департамент полиции г.Нур-Султана просит очевидцев незамедлительно сообщать о пьяных водителях и лихачах за рулем, позвонив по номеру "102".

