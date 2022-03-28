В Алматы задержан мужчина, подозреваемый в ограблении 8-летней девочки в одной из аптек Алматы, сообщает Каzpravda.kz.

Об инциденте в полицию сообщила мама девочки. По словам женщины, в одной из аптек города неизвестный мужчина снял сережки с ушей ее малолетней дочери.

"Факт открытого хищения чужого имущества зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео видно, как злоумышленник снимает серьги с ребенка. По приметам был составлен фоторобот подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками нашего подразделения в тот же день был задержан житель города. Им оказался гражданин К. 1973 года рождения. Подозреваемый сознался в грабеже. В данный момент проверяется его причастность к другим ранее совершенным преступлениям. По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 191 ч.1 УК РК", – сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.





