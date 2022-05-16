Мужчина открыл огонь по прихожанам в церкви в США

В США вновь стрельба. На этот раз в городе Лагуна Вудс в штате Калифорния. Там неизвестный открыл огонь по прихожанам одной из церквей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар24».

В результате погиб человек, пятеро получили ранения.

На данный момент подозреваемый задержан, у него изъяли оружие. Полиция перекрыла несколько улиц. О мотивах преступника не сообщается. По факту случившегося начато расследование.

Отметим, это уже второй подобный случай за пару дней. Ранее стрельба произошла в супермаркете города Буффало. Жертвами стали 10 человек, трое получили травмы. Подозреваемый задержан. Стрелок обвиняется в убийстве первой степени, согласно которому ему может грозить пожизненное заключение.