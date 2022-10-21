Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области

Открывшего стрельбу на трассе жителя города Астаны задержали полицейские Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

6 сентября в отдел полиции Аршалынского РОП поступило заявление 19-летнего жителя столицы о том, что неподалеку от поселка Жибек Жолы неизвестные повредили его автомашину Toyota Land Cruiser-200.

По показаниям очевидцев, один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в участников инцидента.

С места происшествия полицейские изъяли прострелянные гильзы и газовый баллон. Назначена экспертиза.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской области, следственного управления и отдела полиции Аршалынского РОП за совершение этого преступления задержали подозреваемого – 39-летнего жителя Астаны, ранее привлекавшегося по уголовной статье «Хулиганство».

У мужчины изъяли вещественное доказательство – револьвер марки «Наган» и 57 патронов к нему.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Хулиганство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.