Мужчина открыл стрельбу в Шымкенте

В Шымкенте задержали мужчину, напавшего на оружейный магазин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Скриншот с видео

20 февраля примерно в 14:40 сработала тревожная кнопка в оружейном магазине, расположенном на перекрестке улиц Иляева и Рыскулбекова в Шымкенте.

Неизвестный зашел в оружейный магазин и, угрожая обрезом охотничьего ружья продавцу, забрал карабин "Сайга".

На место прибыли сотрудники охранного агентства.

"Между ними и неизвестным вооруженным мужчиной в помещении завязалась перестрелка. Один из охранников был ранен. Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции управления полиции района Тұран.

Как оказалось, мужчина является гражданином Узбекистана 1973 года рождения и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъяты обрез охотничьего ружья и похищенный карабин "Сайга" без бойка", – сообщили в полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!