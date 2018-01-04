Мужчина переоделся в медсестру ради изнасилования беременной женщины

В Риме мигрант из Сомали облачился в одежду медсестры, чтобы проникнуть в родовое отделение и изнасиловать женщину, передает Лента
со ссылкой на газету La Stampa.
38-летний мужчина по имени Али Абделла украл форму медсестры со склада больницы Сант-Эугенио. Переодевшись, 31 декабря он проник в палату, где находилась 43-летняя беременная женщина, готовившаяся к родам. Мужчина начал приставать и женщина закричала. На помощь ей пришли две медсестры и врач, которые вызвали полицию.
Мужчина был задержан. Его обвиняют в сексуальном насилии и краже. Адвокаты сомалийца попросили направить его на психиатрическую экспертизу, которая состоится 10 января.