Мужчина переоделся в медсестру ради изнасилования беременной женщины

Происшествия
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В Риме мигрант из Сомали облачился в одежду медсестры, чтобы проникнуть в родовое отделение и изнасиловать женщину, передает Лента со ссылкой на газету La Stampa.

38-летний мужчина по имени Али Абделла украл форму медсестры со склада больницы Сант-Эугенио. Переодевшись, 31 декабря он проник в палату, где находилась 43-летняя беременная женщина, готовившаяся к родам. Мужчина начал приставать и женщина закричала. На помощь ей пришли две медсестры и врач, которые вызвали полицию.

Мужчина был задержан. Его обвиняют в сексуальном насилии и краже. Адвокаты сомалийца попросили направить его на психиатрическую экспертизу, которая состоится 10 января.

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