Мужчина поджег дом после ссоры с супругой в Туркестанской области

В Байдибекский РОП с заявлением обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее супруг умышленно поджег ее 4-комнатный дом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В доме, помимо бытовых предметов, находились и золотые изделия. В результате происшествия, потерпевшей нанесен ущерб в размере 3 млн тенге.

Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали в ЕРДР по ч. 2 ст. 202 УК РК "Уничтожение или повреждение чужого имущества путем умышленного поджога".

После получения сообщения, полицейские осуществили комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Как выяснилось, между супругами возникли семейные разногласия. После чего, мужчина в нетрезвом состоянии устроил пожар в доме и причинил материальный ущерб.

В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование, добавили в полиции.

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