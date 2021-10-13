Мужчина поджег себя в Акмолинской области

49-летний житель поселка Аршалы Аршалынского района Акмолинской области совершил суицид путем самоподжога, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МИА «Казинформ»
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По информации пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области, 12 октября в 13:52 в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение от жителя поселка Аршалы о том, что его сосед лежит во дворе дома без сознания.
«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что 49-летний житель поселка Аршалы совершил суицид путем самоподжога. Предсмертной записки не обнаружено», - отметили в ведомстве.
Как добавили в полиции, мужчина жил с отцом, который сейчас находится на лечении в одном из медицинских учреждений Нур-Султана.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена экспертиза.