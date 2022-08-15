Мужчина погиб в результате взрыва при сортировке угля: возбуждено уголовное дело

В селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области в отдел полиции поступило сообщение от жителей населенного пункта о том, что на территории одного из частных домов произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Незамедлительно на место происшествия прибыли руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейскими был проведен осмотр места происшествия, при этом изъят газовый баллон без механических повреждений.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 292 ч.2 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности".

В ходе первоначального сбора материалов установлено, что 14 августа хозяин дома и его брат занимались сортировкой угля. Во время работы произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого хозяин погиб на месте происшествия.

Второй мужчина и его малолетний сын с различными травмами госпитализированы в столичные лечебные учреждения.

В рамках расследования данного уголовного дела, полицейскими назначена судебная взрывотехническая экспертиза, которая позволит определить источник и техническую причину взрыва, добавили в пресс-службе.