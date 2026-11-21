Несмотря на повреждения, все шесть камер продолжили работать в штатном режиме

Фото: скриншот из видео

В Павлодарской области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении шести камер фиксации нарушений правил дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел на автодороге Омск - Майкапчагай. Мотоциклист подъехал к арочной конструкции, на которой установлены камеры фиксации нарушений ПДД, и повредил корпуса шести устройств.

Действия мужчины попали на записи камер видеонаблюдения. При этом, несмотря на повреждения, оборудование продолжило работать в штатном режиме.

Как сообщили в полиции, личность подозреваемого удалось оперативно установить. Им оказался 31-летний житель соседнего населенного пункта.

«На автодороге Омск — Майкапчагай мотоциклист подъехал к арочной конструкции и умышленно повредил корпуса шести камер фиксации нарушений ПДД. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Несмотря на повреждения, оборудование продолжило работать в штатном режиме», — сообщили в полиции.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба.