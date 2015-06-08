Происшествия
Мужчина пришел пьяным на суд в ЗКО
Мужчина, проходящий обвиняемым по уголовному делу, явился на суд пьяным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Каратобинского районного суда Западно-Казахстанской области.

Судья вынес постановление об аресте подсудимого за неуважение к суду.

"На судебное заседание по уголовному делу, находящемуся в производстве Каратобинского районного суда, подсудимый явился в состоянии алкогольного опьянения. За проявленное неуважение к суду суд привлек подсудимого к ответственности в виде ареста сроком на 5 суток", – сообщили в суде.

При этом в пресс-службе не уточнили степень опьянения.

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