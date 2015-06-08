Происшествия Мужчина пришел пьяным на суд в ЗКО

Мужчина, проходящий обвиняемым по уголовному делу, явился на суд пьяным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Каратобинского районного суда Западно-Казахстанской области.



Судья вынес постановление об аресте подсудимого за неуважение к суду.



"На судебное заседание по уголовному делу, находящемуся в производстве Каратобинского районного суда, подсудимый явился в состоянии алкогольного опьянения. За проявленное неуважение к суду суд привлек подсудимого к ответственности в виде ареста сроком на 5 суток", – сообщили в суде.



При этом в пресс-службе не уточнили степень опьянения.

