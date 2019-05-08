Мужчина продавал взятые в аренду автомобили в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане задержан мужчина, который брал в аренду дорогие автомобили, а потом продавал их по ценам ниже рыночных, передает Kazpravda.kz.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции столицы задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в совершении мошенничества с продажей автомашин. В настоящее время задержанный дал признательные показания в совершении 3 фактов мошенничества", – сообщила пресс-служба ДП Нур-Султана.
В ходе расследования установлено, что мужчина брал в аренду дорогие автомашины. В последующем, входил в доверие к гражданам, желающим купить машину по цене значительно ниже рыночной.
Таким образом, ему удалось продать авто марки Lexus, Toyota Camry, а в Костанае им был продан автомобиль Nissan Qashqai.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории республики. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.
Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обращаться в Департамент полиции Нур-Султан по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-61-07 либо "102".