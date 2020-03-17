Изображение с сайта polisia.kz
Мужчина пытался спрыгнуть с 9 этажа после ссоры с сестрой в Шымкенте. Полицейские смогли отговорить 27-летнего местного жителя от необдуманного поступка, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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16 марта участковые инспекторы полиции Каратауского РУП Аскар Чуманов и Медет Есенкулов отговорили от совершения суицида мужчину, который хотел спрыгнуть с девятого этажа жилого дома.
После разговора с полицейскими мужчина отошел на безопасное место от окна.
Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины оказалась ссора с сестрой. Его доставили в Управление полиции Каратауского района.
Профессиональные действия участковых инспекторов полиции, спасших жизнь мужчине, не остались незамеченными обществом. За оперативность и высокий профессионализм полицейских поблагодарили жители и очевидцы.