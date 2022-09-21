Скриншот с видео КГД
Другое , Видеогалерея
Мужчина пытался улететь с долларами в обуви из Астаны в Дубай

Более 490 млн тенге пытались незаконно вывезти авиарейсами из Астаны в 2022 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Сотрудники таможенного поста «Ауежай-Астана» Департамента госдоходов по Астане с начала года выявили 55 фактов недостоверного таможенного декларирования наличных денег и их незаконного вывоза.

«Сумма незадекларированных наличных средств составила 498 454 908 тенге, а именно 1 083 599 долларов США. Сумма штрафа по данным нарушениям превысила 1 700 000 тенге», – озвучили цифры в ведомстве.

Так, 9 сентября в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев у казахстанца, летевшего в Дубай, после прохождения таможенного контроля выявили 56 750 наличных долларов США.

«Нарушитель пытался провезти часть денег в обуви под стелькой, а остальная сумма денег обнаружена в ручной клади», – уточнили в КГД.

25 августа у еще одного казахстанца, собравшегося в Дубай, нашли 14 100 долларов США.

В ведомстве напомнили, что Указом Президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из нашей страны:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Казахстана, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.

Популярное

Все
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Уверен, что Президент Казахстана решил не подвергать страну политическим рискам, поэтому заявил о досрочных выборах главы государства
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Новый мандат доверия
Чтобы налоги были не бременем
Кредитная дилемма
Вся красота и смысл слов
Закладывается важнейшая демократическая традиция
Проверка на дорогах
Не выдержал критики и... срока гарантии
Скупой платит дважды
Идите и наслаждайтесь!
Близки к завершению
И снова о дорогах
Реформатор науки
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
Назначен глава Департамента экологии по Улытауской области
Любовь к языку как путеводитель
Пострадавших при тушении пожара спасателей наградили в Абайской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Сообщение о террористах в школе поступило в Павлодаре
Президент , Европа , Видеогалерея
Президент пригласил главу Еврокомиссии в Казахстан
Происшествия , Видеогалерея
Научился по Интернету: нарколабораторию создал житель Алмат…
Происшествия , Видеогалерея
Суррогатный алкоголь изготавливали в промзоне Петропавловска

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]