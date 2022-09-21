Мужчина пытался улететь с долларами в обуви из Астаны в Дубай

Более 490 млн тенге пытались незаконно вывезти авиарейсами из Астаны в 2022 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Сотрудники таможенного поста «Ауежай-Астана» Департамента госдоходов по Астане с начала года выявили 55 фактов недостоверного таможенного декларирования наличных денег и их незаконного вывоза.

«Сумма незадекларированных наличных средств составила 498 454 908 тенге, а именно 1 083 599 долларов США. Сумма штрафа по данным нарушениям превысила 1 700 000 тенге», – озвучили цифры в ведомстве.

Так, 9 сентября в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев у казахстанца, летевшего в Дубай, после прохождения таможенного контроля выявили 56 750 наличных долларов США.

«Нарушитель пытался провезти часть денег в обуви под стелькой, а остальная сумма денег обнаружена в ручной клади», – уточнили в КГД.

25 августа у еще одного казахстанца, собравшегося в Дубай, нашли 14 100 долларов США.

В ведомстве напомнили, что Указом Президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из нашей страны:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Казахстана, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.