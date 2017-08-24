Происшествия
Мужчина пытался увести девочку в Костанае, предложив деньги и поход в аквапарк
В Костанае мужчина хотел обманом увести девочку. Об этом рассказала жительница района, в котором это произошло, Екатерина Мун, сообщает alau.kz.

Екатерина поделилась, что пришла с работы, а ей о происшествии рассказала 10-летняя дочь.

"Дочка вся на эмоциях говорила, мол, сегодня такое было! Дяденька предложил девочке 100 000 и пойти с ним в аквапарк. Она убежала. Потом приехало много полицейских. Сообщаю об этом для того, чтобы люди были бдительнее, разговаривали с детьми и обращали внимание на тех, кто идет рядом. Может мужчина ведет чужого ребенка. Случаи разные могут быть", – сказала Екатерина.

Это случилось в районе ГАИ, во дворах домов 89, 90 по улице Джамбула. Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

"Звонок поступил от жительницы Костаная. Она сообщила, что ее дочь хотел увести незнакомый мужчина. Он предложил ей деньги и поход в аквапарк. Девочка убежала. Наши полицейские отреагировали, выехали на место", – сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Район был обследован. Найти мужчину не удалось, поскольку очевидцы никаких примет больше назвать не смогли.

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