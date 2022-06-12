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Происшествия
Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау

Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау. В настоящее время женщина с детьми живет у своих родственников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казинформ

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области, проводится досудебное расследование по части 1 статьи 389 Уголовного кодекса РК, предусматривающей наказание за самоуправство.

Женщина обратилась в полицию. Прожив с супругом 8 лет, они развелись. Суд принял решение все нажитое имущество разделить на равные доли. Такой вердикт суда по каким-то причинам не устроил теперь уже бывшего супруга женщины. Наняв бригаду рабочих, он полностью разрушил дом, где они жили с тремя детьми. Разгневанный мужчина снес также находившиеся во дворе времянку и гараж.

"В настоящее время женщина с детьми живет у своих родственников. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК", – сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

 

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