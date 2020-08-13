Происшествия
Мужчина с ножом напал на пенсионерку в Алматы
В Алматы вооруженный мужчина напал на пенсионерку. Инцидент произошел 13 августа около 13:00 часов в Алмалинском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.    

Сообщается, что 28-летний мужчина в подъезде одного жилых домов напал на женщину, чтобы завладеть ее сумкой.

"Я сняла с банкомата деньги, пошла домой. Я сначала подумала, что это сосед, пыталась пропустить его вперед. Он  схватился за мою сумку. Я не стала отпускать ее. Он взял нож и стал резать им лямки сумочки, изрезал мои руки. В подъезде я кричала, думала, кто-то услышит. Но никто не помог. Он побежал, двое прохожих побежали за ним", – рассказала подробности нападения женщина.

На пересечении улиц Богенбай батыра и Айтиева полицейских остановили прохожие и сообщили, что кварталом выше двое мужчин пытаются ограбить одного.

"Мы незамедлительно проследовали к указанному месту, где выяснили истинные подробности дела. По подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданин И.. У него был изъят нож. Нашли женщину, ей была вызвана "скорая помощь", – сообщил инспектор Полка патрульной полиции ДП города Алматы Самат Жуманов.




Пенсионерка опознала в задержанном своего обидчика. Подозреваемый сразу же признался в содеянном.

"Мне деньги были нужны, материальные трудности. На Толе би ее увидел, шел за ней. Сожалею", – сказал он.

Как сообщили в Управлении полиции Алмалинского района, по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.192 ч.2 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.

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