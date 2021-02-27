Мужчина с ножом ограбил магазин в Петропавловске

Полицейские Петропавловска задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал деньги у продавца продуктового магазина на окраине Петропавловска. Со слов женщины, добычей налетчика стали около 30 тысяч тенге.
"К сожалению, торговая точка не была оборудована видеонаблюдением, но сотрудник криминальной полиции по описанию и "почерку" преступления узнал 31-летнего горожанина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотиками, кражу и грабеж. В ходе проверки подтвердилась его причастность и к данному преступлению. У задержанного изъяли нож. Медицинское освидетельствование установило состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 192 УК РК "Разбой". В настоящее время подозреваемый содержится под арестом.
"Рекомендуем всем предпринимателям принять меры по охране и технической укрепленности бизнес-объектов. Видеонаблюдение не только ускоряет процесс раскрытия преступлений, но зачастую служит сдерживающим фактором: торговые точки, оборудованные видеокамерами, реже становятся местом совершения имущественных преступлений", – отметил заместитель начальника первого ОП Талгат Смагулов.