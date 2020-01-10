Мужчина с психическим заболеванием с ножом накинулся на людей в Алматы

Происшествия
Мужчина, состоящий на учете в психиатрическом диспансере, с ножом накинулся на людей в Алматы, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в ДП города, инцидент произошел 8 января на рынке, расположенном в микрорайоне Достык. В дежурную часть УП Ауэзовского района Алматы поступило сообщение о том, что мужчина в возрасте около 25-30 лет накинулся с ножом на прохожего и продавца магазина.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан мужчина, состоящий на учете в психиатрическом диспансере с 2011 года по диагнозу "Параноидная шизофрения". Бригадой скорой медицинской помощи нападавший с ножом мужчина доставлен и госпитализирован в "Центр психического здоровья" Алматы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту ведется досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 293 ч.3 п.2 УК РК.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Как сообщили в ДП города, инцидент произошел 8 января на рынке, расположенном в микрорайоне Достык. В дежурную часть УП Ауэзовского района Алматы поступило сообщение о том, что мужчина в возрасте около 25-30 лет накинулся с ножом на прохожего и продавца магазина.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан мужчина, состоящий на учете в психиатрическом диспансере с 2011 года по диагнозу "Параноидная шизофрения". Бригадой скорой медицинской помощи нападавший с ножом мужчина доставлен и госпитализирован в "Центр психического здоровья" Алматы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту ведется досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 293 ч.3 п.2 УК РК.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.