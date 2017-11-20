В Астане мужчина брал в аренду квартиру на сутки и сдавал в ломбард украденную из нее технику, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
"В полицию обратилась жительница города с заявлением о краже ее личного имущества. Со слов заявительницы, у нее украли телевизор из квартиры, которую она сдавала в аренду посуточно. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции УВД района "Есиль" был задержан 23-летний житель Костанайской области, временно проживающий в столице", – говорится в информации.
Выяснилось, что подозреваемый, по объявлению арендовав квартиру на сутки, совершил кражу телевизора марки "Самсунг" стоимостью около 300 тыс. тенге.
Кроме того, задержанный признался в совершении еще одной квартирной кражи. 14 ноября он аналогичным способом похитил телевизор марки "Самсунг" стоимостью 200 тыс. тенге. Похищенное имущество подозреваемый сдавал в ломбарды города.
По данному факту начато досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.