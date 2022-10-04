Мужчина скинул с третьего этажа знакомую в Карагандинской области

Житель Карагандинской области скинул с третьего этажа женщину во время ссоры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Каркаралинского района Карагандинской области поступило сообщение, что в одно из медицинских учреждений госпитализирована 48-летняя жительница одного из населенных пунктов с признаками высотной травмы.

Сотрудники следственно-оперативной группы опросили пациентку – полицейских интересовало, при каких обстоятельствах женщина получила телесные повреждения.

Выяснилось, что она находилась в квартире знакомого – 39-летнего мужчины. Между гостьей и хозяином жилплощади возникла ссора, переросшая в серьезный конфликт. В ходе выяснений отношений мужчина вытащил женщину на балкон, расположенный на третьем этаже, и скинул вниз.

Полицейские задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Он пояснил, что подчинился эмоциям и в результате потерпевшая получила тяжелые травмы.

Ведется досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".