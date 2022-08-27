Мужчина сообщил полиции о бомбе в его сумке на станции Мангистау

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Мангистау поступило сообщение о том, что в комнату полиции ЖД вокзала станции Мангистау пришел неизвестный гражданин, заявив, что у него в сумке имеется взрывное устройство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту был задержан 49-летний житель Атырауской области.

На место выехало руководство линейного отдела полиции и дежурные прокуроры. Для оцепления был задействован личный состав полиции. Из здания железнодорожного вокзала было эвакуировано 37 человек, оцеплена территория железнодорожного вокзала, а также сотрудники полиции блокировали автодороги.

В ходе осмотра территории и сумки никаких взрывчатых веществ не найдено.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".