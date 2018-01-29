Общество
Мужчина совершил самосуд над подозреваемым в убийстве сына в Актау
В Актау мужчина дважды нанимал людей для похищения предполагаемого убийцы сына. При попытке "выбить" признательные показания из подозреваемого мужчина избил его до смерти, сообщает Lada.kz

Как рассказал председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области Азат Избасаров, в убийстве своего сына Тамерлан (все имена изменены) подозревал жителя Мангистау – Марата.

С целью похищения подозреваемого Тамерлан обратился к своему знакомому Тимуру и попросил его помочь за три тысячи долларов США. Тимур для дела нанял еще троих мужчин.

С фотографией Марата троица отправилась в Жанаозен, где проживал подозреваемый в убийстве. Когда Марат вышел из дома, ему связали руки, посадили в машину и отвезли в степь, где его уже ждал Тамерлан. Под угрозой расправы Марат признался в убийстве сына Тамерлана. После этого Тамерлан заявил в правоохранительные органы, что Марат признает вину в содеянном. Однако Марат оставался на свободе.

Позже Тамерлан предпринял вторую попытку похищения Марата. За это он обещал подельнику четыре миллиона тенге. Марата вывезли в степь, где его ждал Тамерлан. На вопрос о причастности к убийству сына Тамерлана Марат ответил отрицательно. Тогда Тамерлан избил мужчину до смерти. Тело закопали в степи.

За убийство Тамерлана приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а его соучастников – к 16 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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