Мужчина спас из огня двух нетрезвых подростков в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске два подростка, находясь одни дома, увлеклись спиртным, а позже устроили пожар. Сосед вынес ребят из огня и передал медикам, передает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу УЧС города.
В ночь на четвертое января двое парней 2003 и 2002 года рождения взяли у родственников ключи от жилища, расположенного по улице Иртышская. Скрывшись от родительского надзора, молодые люди решили попробовать алкоголь. Когда ребята уже изрядно приняли на душу, случился пожар. Происшествие заметил сосед Игорь, который кинулся в жилище, вытащил ребят из горящего здания и передал медикам. У подростков были признаки отравления угарным газом.
По данным специалистов, в здании полностью выгорела крыша на площади 25 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать за 30 минут. Мужчина, который спас ребят, позже признался, что свой поступок героическим не считает, поэтому и не спешил рассказывать об этом.
"Я ведь не спасатель – сделал то, что обязан был сделать. Зачем об этом кому-то хвастаться", – так прокомментировал свой поступок мужчина.
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
В Усть-Каменогорске мошенник повесил на своих знакомых кредиты на 22 миллиона тенге
Остался счетчик без методики
В новый учебный год со старыми вопросами
Указ Президента Республики Казахстан
Что произошло с ценами на дизельное топливо?
Ученики пяти шымкентских школ вынуждены учиться шесть дней в неделю
Гидроресурсы Тургайского края
Медовар из Сырымбета
Премьера в столице
Конституция: идеи и люди
Северный полюс успеха
Вопросы и ответы
Запас кормов карман не тянет
Без шаров
Системная поддержка
Не все так «тухло», как кажется?
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Плохие дороги: причин не счесть
Ухаживать бы, а не прикрывать
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Новые принципы и гарантии
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане