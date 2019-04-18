Общество
Мужчина стрелял из автомата Калашникова из окна своей квартиры в Актау
Инга Селезнева
Мужчина выложил видео в Instagram под названием "Во время плохого настроения надо выпустить пар", где он стреляет из автомата, передает Lada.kz.   

На кадрах ролика видно, как мужчина стреляет из модернизированного автомата Калашникова одиночными выстрелами, а затем начинает вести огонь очередями.

Как выяснилось позднее, весь арсенал мужчины оказался "игрушечным".

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел 16 апреля в 21:45 в 32Б микрорайоне.

Следственно-розыскная группа в ходе обыска квартиры обнаружила и изъяла охолощенный автомат Калашникова, пистолет Макарова со световым и звуковым сопровождением, и пневматическую винтовку.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 287 УК РК. Проводится досудебное расследование.

Статья 287 часть 3 УК РК – Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Наказание предусматривает штраф в размере до 5000 месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.



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