Общество
Мужчина угнал Audi водителя, протаранившего его авто на трассе
Полицейские в Туркестанской области в течение получаса задержали подозреваемого в автоугоне, сообщает Polisia.kz.

"В дежурную часть Тулькубасского РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный угнал у него автомашину "Audi". Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - говорится в информации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка всего за 30 минут обнаружили угнанную автомашину. Полицейские задержали подозреваемого в автоугоне и доставили в районный отдел полиции. Им оказался житель Түлькубасского района.

Следствие установило, что ранее между потерпевшим и автоугонщиком произошла ссора. Как выяснилось, на одной из дорог Тулькубасского района владелец Audi протаранил стоявшую на обочине автомашину подозреваемого. В результате на почве ссоры молодой человек незаконно похитил авто потерпевшего.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Обе автомашины водворены на штрафстоянку. Подозреваемый находится под подпиской.

В отношении потерпевшего составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

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