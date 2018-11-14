Происшествия
Мужчина упал с 6-го этажа в Уральске
В Уральске мужчина упал с 6-го этажа, передает Inform.kz
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Происшествие произошло 14 ноября утром по проспекту Достык, 226.
Как сообщила пресс-секретарь Западно-Казахстанского областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосынова, скорая помощь была вызвана в 05:39. Бригада прибыла на место происшествия в 05:42.
"Мужчина 1970 года рождения, упавший с 6-го этажа, скончался до прибытия скорой помощи", – сказала Сакпосынова.
В настоящее время выясняется, спрыгнул ли мужчина сам, или причиной происшествия стало что-то другое.