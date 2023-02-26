Мужчина устроил стрельбу в развлекательном заведении Петропавловска

Фото: Polisia.kz

В потасовке со стрельбой в Петропавловске был смертельно ранен молодой мужчина, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение о ЧП поступило на оперативный канал 102 управления полиции г. Петропавловска 26 февраля. В одном из развлекательных заведений областного центра мужчина получил огнестрельное ранение.

Бригадой скорой медицинской помощи 28-летний пострадавший был госпитализирован в больницу, где от полученного ранения скончался.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнего жителя Кызылжарского района.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП г. Петропавловска.

Ведется расследование по ч.2 ст.99 УК РК "убийство".