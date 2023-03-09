Мужчина выбросился с 10-го этажа в Талдыкоргане

Скриншот с видео instagram.com/krisp.tdk/

Видео и информация об инциденте были размещены в одном из местных Instagram-пабликов.

«8 марта в Талдыкоргане с 10-го этажа одного из высотных домов выбросился и погиб 49-летний мужчина. Городская полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства», в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», – прокомментировали публикацию в пресс-службе Департамента полиции Жетысуской области.