Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области

Как выяснилось, подозреваемый, якобы недовольный оказанными медицинскими услугами, вымогал у медработника крупную сумму денег и угрожал, что напишет заявление вышестоящему руководству об её увольнении.

Фото: polisia.kz

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратилась местная жительница, работающая в одном из медицинских учреждений. Со слов потерпевшей, неизвестный мужчина, угрожая ей, вымогал 2 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Данный факт полицейские зарегистрировали в Жетысайском РОП по статье 194 ч. 1 УК РК "Вымогательство".

С целью раскрытия преступления в ДП Туркестанской области создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников УБОП ДП области и криминальной полиции Жетысайского РОП.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого при получении около 1,5 млн тенге.

Им оказался житель Жетысайского района. В качестве вещественных доказательств оперативники изъяли у мужчины деньги.

Как выяснилось, подозреваемый, якобы недовольный оказанными медицинскими услугами, вымогал у медработника крупную сумму денег. При этом мужчина угрожал, что напишет заявление вышестоящему руководству, чтобы ее уволили.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, добавили в полиции.