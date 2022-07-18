Мужчина забрался на крышу горящего здания ради спасения флага Казахстана

В социальных сетях набирает популярность видеозапись, на которой запечатлен момент спасения государственного флага из горящего здания Центра занятости в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

На кадрах видно, как мужчина забирается на крышу горящего здания. Далее, рискуя собственной жизнью, он поспешно снимает госсимвол страны с флагштока, кидает его вниз и покидает место происшествия.

Как сообщили в ДЧС Туркестанской области, герой видеоролика – сотрудник Центра занятости населения. Площадь пожара составила 413 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен. На борьбу с огнем выезжали 29 пожарных и 8 сотрудников полиции.

Инцидент произошел в с. Аксукент Сайрамского района.

"В отдельно стоящем одноэтажном здании, арендуемом Центром занятости населения и магазином "Светофор". Общая площадь здания 1000 кв.м, стены шлакоблочные, крыша двухскатная, кровля – профлист. По деревянной обрешетке произошло загорание крыши на площади 413 кв.м. В 14:31 пожар локализован и ликвидирован в 16:15. Жертв и пострадавших нет", – прокомментировали в ДЧС Туркестанской области.