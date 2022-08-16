Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области

В городе Саркане задержали пьяного хулигана, ранившего ножом ожидавшего маршрутку мужчину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Конфликт двух мужчин произошел на городском автовокзале. Оба ожидали маршрутные автобусы в направлении родных сел. Один находился в алкогольном опьянении, другой проигнорировал пустяшную просьбу сообщить о времени.

Ссора переросла в драку и далее в поножовщину. В итоге 35-летний мужчина, пытавшийся уехать в село Пограничник, с четырьмя ножевыми ранениями попал в больницу.

«Районный отдел полиции расположен недалеко от автовокзала, так что нашим сотрудникам удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний житель села Аманбоктер, который, как и потерпевший, ожидал свой автобус, чтобы уехать домой. Сейчас он помещен под стражу», – сообщили в полиции Сарканского района.

Расследование по факту проводится согласно части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство с применением оружия).