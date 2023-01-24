Мужчину на костылях ограбили на глазах у прохожих в Семее (видео)
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На 52-летнего мужчину с инвалидностью напал грабитель в городе Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
7 января в полицию обратился 52-летний семейчанин, на которого днем ранее около магазина напал злоумышленник и отобрал 4 тысячи тенге.
Сотрудники криминальной полиции установили личность грабителя, им оказался 50-летний житель города. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.
Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Грабеж».