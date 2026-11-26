В Актау 20-летний житель был привлечен к административной ответственности за запуск фейерверка на морском побережье и нарушение спокойствия граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Житель Мунайлинского района использовал пиротехнические изделия, нарушив общественный порядок.
По данному факту рассмотрено административное дело по факту мелкого хулиганства.
Постановлением суда правонарушителю назначен штраф в размере 60 550 тенге. Полиция призывает граждан соблюдать порядок в общественных местах и не нарушать спокойствие окружающих.