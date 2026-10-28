Мужчину, подозреваемого в двух кражах из авто, задержали в ВКО

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники криминальной полиции Иртышского отдела полиции задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении двух краж из автомобилей. Общий ущерб, причиненный владельцам, превысил 380 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД 

В одном из случаев злоумышленник взломал дверь автомобиля и похитил деньги и имущество, находившееся в салоне и багажнике. В другом — из автомобиля ГАЗель пропал телефон.

«В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Подобные преступления напоминают о важности сохранности личного имущества. Даже кратковременное отсутствие водителя не исключает риска кражи, особенно если в салоне остаются ценные вещи», – проинформировали в правоохранительных органах.

Кроме того, в полиции рекомендуют автовладельцам не оставлять в салоне автомобиля деньги, телефоны и другие ценные вещи, проверять, закрыты ли двери и окна, а также по возможности парковаться в охраняемых местах или зонах видеонаблюдения. Соблюдение этих простых мер предосторожности поможет снизить риск краж и избежать материального ущерба.

#подозреваемый #ВКО #автомобили #ЗИП

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