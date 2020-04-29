Мужчину подозревают в зверском убийстве жены из-за ревности в Нур-Султане

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Сотрудники столичной полиции по "горячим следам" задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей супруги, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.
"28 апреля текущего года в 14:31 на канал "102" поступил вызов о том, что на лестничной площадке между этажами жилого дома по пр.Тауелсиздик с множественными ножевыми ранениями обнаружена Белоус Надежда (1982 г.р.), которая позднее была доставлена в Городскую больницу, где в 16:10 часов от полученных ранений скончалась. Сотрудниками полиции по "горячим следам" задержан супруг женщины – Белоус Ростислав (1992 г.р.)", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.
Отмечается, что мотивом преступления стала ревность между супругами. Пара совместно не проживала с января 2020 года, но в браке состояла с 2017 года.
"Воспитывали двух малолетних детей: 2011 года рождения от первого брака женщины, а также совместного ребенка 2018 года рождения. В настоящее время несовершеннолетние находятся на попечительстве у сестры погибшей. Данное уголовное правонарушение совершено в подъезде дома, без свидетелей, в момент совершения преступления дети находились в квартире с родственницей. Ранее опубликованная в соцсетях информация о том, что погибшая женщина является многодетной матерью, не достоверна", – отметили в полиции.
По данным ДП, 27 апреля в 16 часов 38 минут в полицию уже поступало обращение от данной женщины о том, что бывший супруг скандалит.
"Правонарушитель был задержан и доставлен в отделение полиции, возбуждено административное производство по ст.434 КРКоАП. По факту скандала в целях защиты прав Белоус Н. в отношении Белоус Р. вынесено защитное предписание, после проведения профилактической беседы он был отпущен. 28 апреля т.г. было запланировано рассмотрение дела в суде. Утром 28 апреля поступил звонок участковому инспектору от потерпевшей Белоус Надежды с просьбой отпустить супруга, так как она не имеет претензий к нему. Проводится следствие", – добавили в пресс-службе.