Мужчину, пытавшегося изнасиловать знакомую, осудили в Алматы

В городе Алматы к 5 годам тюрьмы приговорен 48-летний мужчина, пытавшийся изнасиловать свою знакомую, сообщает Kazpravda.kz.

Как установила полиция гражданин Т. со своей жертвой были знакомы недолго.

«Под предлогом демонстрации своих работ по ремонту квартир он заманил гражданку П. в жилище и пытался её изнасиловать. Достигнуть желаемого Т. не удалось в виду активного сопротивления женщины, которая сразу же обратилась за помощью к нам, что позволило оперативно задержать подозреваемого. В последующем он был заключён под стражу и этапирован в следственный изолятор», – рассказал в своем аккаунте в Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Для установления всех обстоятельств совершенного преступления были проведены судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы, выводы которых в совокупности с показаниями потерпевшей и признательными показаниями подозреваемого Т. позволили предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24, частью 1 статьи 120 УК РК – покушение на изнасилование.

Собранные следователями управления полиции Алатауского района доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Т.

Приговором Алатауского районного суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности, сообщил Абдрахманов.