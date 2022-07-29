Мужчину с наркотиками задержали возле школы в Уральске

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области рассказали о промежуточных итогах ОПМ «Кара сора», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.

14 июля в Уральске был задержан гражданин В. 2003 года рождения, который ранее, 30 мая, продал женщине синтетический наркотик. В ходе обыска в квартире парня изъяты электронные весы, zip-пакеты, а также пластиковая тара с веществом голубого цвета со специфическим запахом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта пересылка либо сбыт наркотических средств».

Также стражи порядка начали досудебное расследование в отношении трех человек по части 2 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Так, 15 июля возле средней школы №17 в Уральске полиция задержала гражданина О. 1989 года рождения с наркотиками.

В тот же день в Уральске с веществом зелено-коричневого цвета со специфическим запахом был задержан А. 1980 года рождения, а у водителя Т. 1988 года рождения 10 свертков с наркотическим веществом были обнаружены в бардачке.