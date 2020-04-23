Мужчину с параличом конечностей и гноем в мозге поставили на ноги актауские врачи

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Мужчину с параличом конечностей и гноем в головном мозге поставили на ноги актауские врачи. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области, передает Kazpravda.kz
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"Очередной случай невнимательного отношения к своему здоровью имел место в Актау. У 37-летнего мужчины, которого в тяжёлом состоянии доставили в больницу, гнойные очаги находились в головном мозге, прямо на основании черепа, что встречается крайне редко. Пациенту пришлось пережить непростую операцию", – говорится в сообщении.
По словам заведующего отделением нейрохирургии Мангистауской областной больницы Гельмана Чагая, пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии, наблюдались приступы судорог. Правые конечности были полностью парализованы. После полного обследования у больного было диагностировано объёмное образование в лобной доле головного мозга.
"Данное образование вызывало сдавливание мозга, отёк. Пациент поступил с неизвестным анамнезом, так как был в коматозном состоянии. Диагноз был установлен на основании магнитно-резонансной томографии", – пояснил Гельман Чагай.
О сложности состояния больного говорил диагноз: гнойно-воспалительное заболевание центральной нервной системы, абсцесс левой лобной доли головного мозга, отёк головного мозга, судорожный синдром.
"Одной из причин развития абсцесса головного мозга у пациента могло послужить воспаление околоносовых пазух (гайморит, фронтит). При несвоевременном лечении такой патологии развивается грозное осложнение, например, менингит. В последующем формируются гнойные очаги в различных участках головного мозга", – говорит Гельман Чагай.
После полного обследования и стабилизации состояния пациенту провели костно-пластическую трепанацию черепа, а также микрохирургическое удаление гнойного абсцесса левой лобной доли головного мозга. Операция длилась 4 часа.
На данный момент состояние пациента стабилизировалось.
Как говорит Гельман Чагай, сложность операции заключалась в том, что крайне редко такие гнойные очаги находятся именно в головном мозге, причем на основании черепа.
"Мы поставили перед собой задачу – не травмировать головной мозг. Удалили гной, поэтому результат налицо. Мужчина пришел в себя, у него восстанавливаются неврологические функции. Полностью сняли швы. Пациент контактен, качество речи не страдает, он уже самостоятельно ходит и готовится к выписке", – добавили в пресс-службе Управления здравоохранения области.