Мужчину с параличом конечностей и гноем в мозге поставили на ноги актауские врачи

Общество
Айдана Демесинова
Фото предоставлено источником
Мужчину с параличом конечностей и гноем в головном мозге поставили на ноги актауские врачи. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области, передает Kazpravda.kz.   

"Очередной случай невнимательного отношения к своему здоровью имел место в Актау. У 37-летнего мужчины, которого в тяжёлом состоянии доставили в больницу, гнойные очаги находились в головном мозге, прямо на основании черепа, что встречается крайне редко. Пациенту пришлось пережить непростую операцию", – говорится в сообщении.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Мангистауской областной больницы Гельмана Чагая, пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии, наблюдались приступы судорог. Правые конечности были полностью парализованы. После полного обследования у больного было диагностировано объёмное образование  в лобной доле головного мозга.

"Данное образование вызывало сдавливание мозга, отёк. Пациент поступил с неизвестным анамнезом, так как был в коматозном состоянии. Диагноз был установлен на основании магнитно-резонансной томографии", – пояснил Гельман Чагай.

О сложности состояния больного говорил диагноз: гнойно-воспалительное заболевание центральной нервной системы, абсцесс левой лобной доли головного мозга, отёк головного мозга, судорожный синдром.

"Одной из причин развития абсцесса головного мозга у пациента могло послужить воспаление околоносовых пазух (гайморит, фронтит). При несвоевременном лечении такой патологии развивается грозное осложнение, например, менингит. В последующем формируются гнойные очаги в различных участках головного мозга", – говорит Гельман Чагай.

После полного обследования и стабилизации состояния пациенту провели костно-пластическую трепанацию черепа,  а также микрохирургическое удаление гнойного абсцесса левой лобной доли головного мозга. Операция длилась 4 часа.

На данный момент состояние пациента стабилизировалось.

Как говорит Гельман Чагай, сложность операции заключалась в том, что крайне редко такие гнойные очаги находятся именно в головном мозге, причем на основании черепа.

"Мы поставили перед собой задачу – не травмировать головной мозг. Удалили гной, поэтому результат налицо. Мужчина пришел в себя, у него восстанавливаются неврологические функции. Полностью сняли швы. Пациент контактен, качество речи не страдает, он уже самостоятельно ходит и готовится к выписке", – добавили в пресс-службе Управления здравоохранения области. 






Популярное

Все
Более 32 тыс. казахстанцев получат газ в этом году
Агросектор наращивает объемы производства
Инфляция идет на спад
С учетом реальных потребностей граждан
Профессионализм, преданность делу и милосердие
Показатель зрелости общества
Формируется новая модель поведения госслужащих
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
Кому отдать свои сердца?
Когда доктор становится блогером
Равное участие – сильная семья
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Самый действенный метод воспитания
Он хирург и даже нейро...
«Папье» царство
Капли под контролем
Должников пора призвать к ответу
Чужой беды не бывает
Повышая доступность и качество медицинской помощи
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В село Ключи пришла вода
Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской

Читайте также

Чужой беды не бывает
Равное участие – сильная семья
В Минтруда прокомментировали слухи о соцвыплатах работающим…
Робототерапия вместо лекарств

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]