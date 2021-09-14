Мужчину сняли с поезда за долг в 31 млн тенге в ВКО

Закон и Порядок
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В городе Усть-Каменогорске должника сняли с поезда за долг более чем в 31 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.   

Одним из направлений работы миграционной службы является розыск должников по исполнительным производствам. С начала года за неуплату долга сотрудниками миграционной службы установлено более 150 граждан, которые скрывались от судебных исполнителей и не оплачивали долги.

Так, в отдел миграционной службы управления полиции города Усть-Каменогорска поступило постановление государственного судебного исполнителя о взыскании долга с 52-летнего гражданина А., который задолжал в пользу госорганизации более 31 млн тенге.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы установили, что должник приобрел билет из Алматы до Усть-Каменогорска. 13 сентября на железнодорожном вокзале Усть-Каменогорска мужчину сняли с поезда и доставили в управление полиции для передачи информации судебному исполнителю.

Миграционная службы ДП ВКО предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная ответственность по статье 669 КРКобАП и уголовная – по статье 139 УК РК.



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