Мужчину сняли с поезда за долг в 31 млн тенге в ВКО

В городе Усть-Каменогорске должника сняли с поезда за долг более чем в 31 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Одним из направлений работы миграционной службы является розыск должников по исполнительным производствам. С начала года за неуплату долга сотрудниками миграционной службы установлено более 150 граждан, которые скрывались от судебных исполнителей и не оплачивали долги.
Так, в отдел миграционной службы управления полиции города Усть-Каменогорска поступило постановление государственного судебного исполнителя о взыскании долга с 52-летнего гражданина А., который задолжал в пользу госорганизации более 31 млн тенге.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы установили, что должник приобрел билет из Алматы до Усть-Каменогорска. 13 сентября на железнодорожном вокзале Усть-Каменогорска мужчину сняли с поезда и доставили в управление полиции для передачи информации судебному исполнителю.
Миграционная службы ДП ВКО предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная ответственность по статье 669 КРКобАП и уголовная – по статье 139 УК РК.
Одним из направлений работы миграционной службы является розыск должников по исполнительным производствам. С начала года за неуплату долга сотрудниками миграционной службы установлено более 150 граждан, которые скрывались от судебных исполнителей и не оплачивали долги.
Так, в отдел миграционной службы управления полиции города Усть-Каменогорска поступило постановление государственного судебного исполнителя о взыскании долга с 52-летнего гражданина А., который задолжал в пользу госорганизации более 31 млн тенге.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы установили, что должник приобрел билет из Алматы до Усть-Каменогорска. 13 сентября на железнодорожном вокзале Усть-Каменогорска мужчину сняли с поезда и доставили в управление полиции для передачи информации судебному исполнителю.
Миграционная службы ДП ВКО предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная ответственность по статье 669 КРКобАП и уголовная – по статье 139 УК РК.