Мужчину сняли с высоты около 50 метров в Астане

В районе Есиль по улице Сауран во время установки кондиционера рабочий сорвался и оказался в опасном положении на уровне 15-го этажа жилого комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Мужчина удерживался на кронштейне кондиционера. Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли и спустили его на землю.

В ведомстве напоминают, что при выполнении высотных работ необходимо строго соблюдать требования безопасности и использовать исправные средства индивидуальной защиты.