Происшествия
Мужчину убили и сожгли в Алматинской области
Жестокое убийство мужчины, вызвавшее большой резонанс среди жителей поселка Карабулак, раскрыли по горячим следам полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции региона, в логу, расположенном в поселке Карабулак Талгарского района, был обнаружен сильно обгоревший труп мужчины с признаками насильственной смерти. Личность погибшего удалось установить достаточно быстро. Им оказался местный житель 1980 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство). И уже в тот же день в ходе оперативных действий, проведенных полицейскими управления полиции Талгарского района, был установлен круг подозреваемых.

"В совершении преступления обоснованно подозреваются трое местных жителей 1998, 1999 и 1992 года рождения. В течение дежурных суток один из подозреваемых был задержан. Им оказался житель того же поселка 1998 года рождения. Второй – 1999 года рождения - пришел в полицию сам, когда оперативники уже установили его местонахождение и выезжали на его задержание. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении третьего подозреваемого 1992 года рождения продолжаются силами сотрудников Талгарской районной полиции и областного Департамента полиции. Учитывая, что личность его уже установлена, его задержание дело времени", – сообщил представитель пресс-службы областного ДП Кобейхан Нурахмет.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, компания мужчин распивала спиртные напитки в доме одного из подозреваемых. В ходе возникшей ссоры один из них нанес ножевое ранение потерпевшему, которое оказалось смертельным. После этого трое участников застолья, чтобы скрыть преступление, завернули тело погибшего в одеяло, вывезли на тележке в лог и попытались его сжечь.

Сейчас двое задержанных содержатся в ИВС Талгарской районной полиции. По факту ведется досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК.

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