Мужчину убили в его доме в Костанайской области

В Костанайской области обнаружено тело убитого мужчины в его доме, сообщает Kazpravda.kz.

"Обнаружен труп 61-летнего жителя села Глебовка в Денисовском районе с признаками насильственной смерти", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен ранее судимый 60-летний мужxина.

"С целью его задержания проводятся розыскные мероприятия на местах возможного пребывания подозреваемого", - сообщили в ДП региона.