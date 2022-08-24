Происшествия
Мужчину убили в его доме в Костанайской области
В Костанайской области обнаружено тело убитого мужчины в его доме, сообщает Kazpravda.kz.
"Обнаружен труп 61-летнего жителя села Глебовка в Денисовском районе с признаками насильственной смерти", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен ранее судимый 60-летний мужxина.
"С целью его задержания проводятся розыскные мероприятия на местах возможного пребывания подозреваемого", - сообщили в ДП региона.