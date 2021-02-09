Мужчину жестоко избили в центре Караганды

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Два хулигана жестоко избили карагандинца в центре города, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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7 февраля в Центральный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что поздней ночью в центре города неизвестные из хулиганских побуждений напали на случайного прохожего и нанесли ему телесные повреждения. Потерпевший – 27-летний мужчина – обратился в медицинское учреждение без госпитализации. Он дал приблизительные приметы злоумышленников, но не мог сказать, в какую сторону они побежали.
Истинную картину преступления полицейские восстановили с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ. Более того, камеры в режиме реального времени зафиксировали злоумышленников на одной из улиц города. В данный район последовали наряды полка патрульной полиции города, которые по "горячим следам" задержали двух подозреваемых: молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Они дали признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ведется расследование.