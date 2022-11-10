Мужчины подрались с полицейскими в Алматы

В Алматы мужчины в алкогольном опьянении устроили кулачные бои с полицейскими, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. Инцидент прокомментировали в городском департаменте полиции.

В социальных сетях распространяют видео, на кадрах которого несколько мужчин дерутся с сотрудниками полиции.

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что этот факт "имел место минувшей ночью в Ауэзовском районе города". Мужчины сначала дрались друг с другом. Когда на место по вызову бдительных горожан прибыли полицейские, дерущиеся решили опробовать свои силы на стражах порядка.

"Первыми на вызов отреагировали участковые инспекторы полиции, далее прибыл экипаж патрульной полиции. Стражам порядка дерущиеся оказали активное физическое сопротивление. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Они были доставлены в наше подразделение, где по данному факту начато досудебное расследования в соответствии со ст.293 УК РК", – рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.