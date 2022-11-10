Фото: Kazpravda.kz
Происшествия

Мужчины подрались с полицейскими в Алматы

Елисеева Екатерина
корреспондент

В Алматы мужчины в алкогольном опьянении устроили кулачные бои с полицейскими, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. Инцидент прокомментировали в городском департаменте полиции.  

В социальных сетях распространяют видео, на кадрах которого несколько мужчин дерутся с сотрудниками полиции. 

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что этот факт "имел место минувшей ночью в Ауэзовском районе города". Мужчины сначала дрались друг с другом. Когда на место по вызову бдительных горожан прибыли полицейские, дерущиеся решили опробовать свои силы на стражах порядка.

"Первыми на вызов отреагировали участковые инспекторы полиции, далее прибыл экипаж патрульной полиции. Стражам порядка дерущиеся оказали активное физическое сопротивление. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Они были доставлены в наше подразделение, где по данному факту начато досудебное расследования в соответствии со ст.293 УК РК", – рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

 

 

Популярное

Все
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
В Павлодаре строят глиняную подземную стену, чтобы предотвратить распространение крупнейшего в республике очага ртутного загрязнения
Рассекречивание сотен тысяч документов стало исходным моментом для процедуры реабилитации репрессированных
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Не забыты имя и дела твои
Сегодня в мире практически нет государств, не применяющих практику установления ограничений на использование Интернета
Нарушения норм дезинфекции выявлены в школьных пищеблоках Северо-Казахстанской области
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
В основе – демократические ценности
Я люблю свой дивный край
Новые возможности для граждан
Обойдемся без наказаний
Серый город не может петь
​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана
​​​​​​​«Я рисую город свой»
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
Новые рамки суда присяжных
​​​​​​​Стартовали с победы
Путь к осознанной взаимозависимости
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Происшествия
ЧП на ТЭЦ-2 Петропавловска: инспекция труда не будет рассле…
Происшествия , Видеогалерея
Спецоперацию по ликвидации нарколабораторий показали полице…
Происшествия
Сотрудницу "Казпочты" нашли мертвой в степи в Костанайской …
Происшествия
Жилье за рубежом за счет государства пыталась купить бухгал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]